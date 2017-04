Ricciardo : "Difficile de dire 'non' à Monaco"

Pressenti par le passé pour prendre part à la NASCAR ou aux 24 Heures du Mans, Daniel Ricciardo n'envisage pourtant rien d'autre que la Formule 1 à l'heure actuelle.

Depuis l'annonce que Fernando Alonso s'alignera aux prochaines 500 Miles d'Indianapolis, la plupart de ses collègues se sont vus poser la question d'une éventuelle participation à la classique américaine ou à d'autres rendez-vous prestigieux hors-F1.

"Je n'aimerais pas devoir dire 'non' à Monaco, avoue l'Australien. Mais je peux comprendre que lorsqu'on ne se bat pas aux avant-postes, la course peut vite y devenir très longue et c'est peut-être ce qui a motivé Fernando."

"A choisir, j'irais plutôt disputer les 500 Miles de Daytona que ceux d'Indianapolis, révèle-t-il. En fait, Indy m'effraye un peu mais je soutiens le choix de Fernando à 100%. Il a choisi le moment idéal pour y participer."

Quant à la perspective de le voir un jour suivre les traces de son compatriote Mark Webber au départ des 24 Heures du Mans, Ricciardo préfère se concentrer sur sa carrière en monoplace même si l'idée n'est pas pour lui déplaire.

"C'est encore un peu tôt pour penser à cela, admet Honey Badger. Peut-être que vers la fin de ma carrière en F1, je considérerai d'autres options intéressantes."

"Mais tout ce que je veux aujourd'hui, c'est une Formule 1 plus rapide plutôt qu'une Indycar rapide !", conclut-il.

