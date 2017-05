Ricciardo : "Nous devrions avoir des super-super-super-tendres"

Daniel Ricciardo estime que Pirelli devrait mettre au point un pneumatique de Formule 1 spécialement conçu pour le Grand Prix de Monaco.

L’Australien révèle d’ailleurs que l’idée a récemment été discutée entre les pilotes et Charlie Whiting, le directeur de course de la Formule 1, afin de rendre les courses en Principauté plus excitantes.

"Avec les composés que nous avons, nous pourrions disputer la totalité du Grand Prix avec un seul train de pneus ultra-tendres", déclare Ricciardo.

"Nous aimerions avoir des pneus plus tendres l’année prochaine, ainsi que, peut-être, un pneu spécialement conçu pour Monaco. Ce serait sympa."

"C’est peut-être plus facile à dire qu’à faire, je ne sais pas, mais avoir un pneu spécialement conçu pour Monaco serait chouette. Genre un super-super-super-tendre, qui nous obligerait à observer plus que juste un seul arrêt au stand."

