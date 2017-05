Ricciardo critique les choix de pneus de Pirelli

Daniel Ricciardo estime que Pirelli n’aurait pas dû retenir ses trois composés les plus durs pour le Grand Prix d’Espagne, prochaine destination du championnat du monde de Formule 1.

Pirelli a opté pour les tendres, les médiums et les durs pour la première manche européenne de la saison, et les pilotes auront l’obligation d’utiliser au moins un train de pneus médiums ou durs pendant la course si celle-ci se déroule entièrement sur le sec.

"Nous devrons utiliser les pneumatiques les plus durs pour la première fois cette saison à Barcelone", commente Ricciardo.

"Je ne sais pas si ça nous sera d’une quelconque utilité, mais je pense que cela ne sera bon pour personne. Les pneus sont déjà suffisamment durs comme ça, donc les composés les plus durs sont juste… beaucoup trop durs !"

"J’espère qu’il fera chaud la semaine prochaine à Barcelone et que nous parviendrons tous à faire entrer ces composés dans la bonne fenêtre de fonctionnement, car en cas de faibles températures tout le monde sera en difficulté", prévient Ricciardo.

