Ricciardo a discuté avec Verstappen en privé

Daniel Ricciardo s’est entretenu avec Max Verstappen en privé et a accepté ses excuses.

Le pilote australien avait dû jeter l’éponge après seulement trois virages dimanche au Grand Prix de Hongrie après avoir été accroché par son équipier.

Enervé, Ricciardo avait clairement exprimé son mécontentement tandis que Verstappen avait rapidement assumé son erreur et présenté ses excuses à son voisin de garage.

"C’était difficile à avaler dimanche. Vous vous préparez toute la journée pour ces deux heures de course et tout part en fumée en un instant", a écrit Ricciardo sur son compte Twitter.

"Max m’a présenté ses excuses après la course et nous avons discuté tous les deux en privé. La situation a été gérée de la meilleure façon possible pour avancer et tourner la page. Rendez-vous dans quatre semaines."

