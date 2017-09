Les Renault visent les points

Les qualifications du Grand Prix de Singapour ont plutôt réussi aux Renault, Nico Hülkenberg se montrant une nouvelle fois "le meilleur des autres" (best of the rest) en se hissant au septième rang en Q3 tandis que Jolyon Palmer s'élancera en onzième position avec des pneus neufs en espérant prendre un départ-canon.

"Nous disposons d’un excellent package ce week-end, se réjouit l'Allemand. La bagarre avec les McLaren était sympa lors de ces qualifications. Ils avaient l’avantage jusqu’au tout dernier tour, puis j’ai réussi à réaliser un très bon chrono. Je suis très heureux de cette septième place, c’est le fruit du travail de toute l’équipe. On visera les gros points demain, car tout est possible dans cette course."

Qualifications : Vettel bat les Red Bull à Singapour

"J'ai trouvé un bon niveau de performance avec la voiture, spécialement en Q1 où je sentais qu’elle était particulièrement performante, analyse Palmer. La Q2 s’annonçait bien mais j'ai surchauffé les pneus arrière dans le dernier run en perdant du temps et je n’ai pas été en mesure d’améliorer. Je suis onzième, mais pas trop déçu : cela m’a permis d’économiser un train de pneus neufs et nous sommes en bonne position pour marquer des points demain."

