Renault vise la cinquième place du championnat

L’écurie Renault a levé le voile sur sa nouvelle monoplace de Formule 1 pour la saison à venir, la R.S.17, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Londres, en Angleterre, ce mardi.

Jérôme Stoll, le président de Renault Sport Racing, a clairement fait part des objectifs de son équipe pour 2017 : finir à la cinquième place du championnat des constructeurs.

L’an dernier, pour la première année de son retour en Formule 1 comme constructeur à part entière, Renault avait terminé la saison au neuvième rang du classement des équipes.

"La R.S.17 est la première monoplace qu’Enstone et Viry ont pu intégralement planifier et développer et nous sommes très satisfaits de cette première coopération. C’est une magnifique voiture", a indiqué Stoll.

"L’enthousiasme suscité par la R.S.17 s’accompagne de l’arrivée de BP, un partenaire essentiel à travers les marques BP et Castrol."

"Pour 2017, nos objectifs en piste sont clairs. Nous voulons effectuer un pas en avant visible et tangible sur le plan des performances et des résultats. Nous visons la cinquième place du championnat des constructeurs."

