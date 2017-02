La Renault Sport Academy accueille deux petits nouveaux

Pour sa deuxième année, la Renault Sport Academy a conservé deux éléments de la promotion 2016, Jack Aitken et Sun Yue Yang.

Ils seront rejoints en 2017 par deux recrues, Max Fewtrell et Jarno Opmeer (voir la photo ci-contre).

Les pilotes seront soutenus par Renault Sport Racing lors de leurs campagnes en 2017. Aitken continuera en GP3 Series tandis que le trio formé de Yue Yang, Fewtrell et Opmeer s’attaquera à la Formule Renault Eurocup.

"La Renault Sport Academy nous lie à de jeunes talents développés au sein de la structure Renault Sport Racing", explique Alan Permane, le directeur sportif de l’écurie Renault en F1.

"Tout au long de leur saison, nous portons une attention particulière à Jack, Max, Jarno et Sun tant en piste que lors de leurs visites régulières à Enstone. Leurs connaissances et leur expérience des rouages d'une écurie de F1 augmenteront considérablement durant l’année et ils seront choyés comme des membres de la famille."

"Pour que les pilotes de l’Academy se rapprochent au plus près de la F1, ils seront en action dans notre simulateur F1 et dans le cadre de nos possibilités de tests privés en F1. Ces deux activités leur permettront d'acquérir de nouvelles compétences tandis que nos ingénieurs pourront également les évaluer directement dans des environnements représentatifs."

"Les pilotes de l’Academy assisteront aussi aux séances d’essais F1 et aux débriefs pour les préparer à tous les aspects d'un Grand Prix. L’Academy est une ressource précieuse pour notre équipe avec une trajectoire de développement à long terme ainsi que pour les pilotes dont les récompenses potentielles sont énormes."

La Renault Sport Academy a été lancée par Renault Sport Racing et le Renault Sport F1 Team en février 2016. Elle est chargée de poursuivre le riche héritage de Renault dans la détection et la formation des jeunes talents afin de trouver les futurs champions du monde de F1 du Renault Sport F1 Team.

