Renault s’installe au Paul Ricard avec Winfield !

Alors que le Grand Prix de France fera son retour en 2018 au Castellet, Renault Sport Racing aura une base dès cette année sur la piste varoise.

Le Losange emménagera dans les locaux de la prestigieuse Winfield Racing School afin d’offrir une expérience unique aux amateurs de sports mécaniques.

Il sera possible de piloter sur le Paul Ricard des Clio RS, Mégane Trophy, RS.01 mais aussi des FR 2.0 et, surtout, des anciennes F1 à moteur V8 !

Une équipe technique F1 dédiée à cette activité, constituée de 14 ingénieurs et mécaniciens de l’ecurie, garantira la fiabilité, la performance et la sécurité des F1 mais aussi des silhouettes R.S. 01. Un programme plus qu’alléchant quand on sait que l’école de pilotage Winfield a vu passer chez elle des pilotes de renom comme Alain Prost, Damon Hill ou encore René Arnoux.

"Cette alliance avec Winfield est une étape importante dans la volonté de Renault de valoriser et de faire vivre sa passion pour ses activités de compétition, explique Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing. Les pilotes amateurs pourront ainsi découvrir les modèles de courses de la marque jusqu’au niveau suprême qu’est la Formule 1."

"Nous voulons faire du retour du Grand Prix de France en 2018 plus qu’un événement ponctuel, souligne le Français. Les pilotes professionnels pourront pour leur part progresser en conduisant des voitures modernes avec des programmes spécifiques conçus avec eux et mis en place par nos ingénieurs F1. Les infrastructures exceptionnelles faciliteront l'organisation d'événements pour nos partenaires."

