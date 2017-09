Renault : "Des recrutements qui vont faire du bruit"

L’écurie Renault tourne actuellement aux alentours des 610 employés à son usine d’Enstone, en Angleterre, où est conçu le châssis de sa monoplace de Formule 1.

A terme, l’objectif est d’arriver aux environs des 650 personnes sur son site situé en pleine campagne anglaise. Et le Losange promet même que ces prochains recrutements feront "du bruit" dans le microcosme de la Formule 1.

"On savait que la F1 allait nous aspirer beaucoup de ressources. Avec la dynamique qui s’est mise en place à Enstone comme à Viry, on a commencé à se rapprocher des équipes de tête", a déclaré Jérôme Stoll, le président de Renault Sport Racing, à l’AFP lors de sa venue au salon automobile de Francfort.

"Tout le monde voit qu’on fait ce qu’on avait prévu. On recrute en plus des gens très compétents côté moteur et aéro. C’est un tout petit milieu la F1, tout se sait. Les prochaines personnes qu’on va intégrer, cela va faire du bruit, parce que ce sont de belles pointures dans leur domaine", a-t-il ajouté, sans entrer dans les détails.

Renault occupe la huitième place au championnat des constructeurs. Son objectif est de finir cette saison 2017 à la cinquième place finale du classement par équipes.

