Renault promet une R.S.17 "toute nouvelle"

Cyril Abiteboul déclare que leur nouvelle monoplace de Formule 1 de cette année, la Renault R.S.17, n’a conservé aucune pièce de sa devancière.

La R.S.16 de l’an dernier, qui a permis à Renault de finir à la neuvième place au championnat des constructeurs, n’était en réalité qu’un châssis Lotus de 2014 dans lequel avait été monté à la hâte le V6 turbo hybride de Viry-Châtillon.

"Tout d’abord, notre nouvelle monoplace est conforme au nouveau règlement, qui a exigé un énorme travail", indique Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing, dans une interview accordée au magazine Auto Plus.

"Elle est toute nouvelle, il n’y a plus une pièce de la R.S.16 sur la R.S.17. Et puis, surtout, il s’agit de la première Renault. Celle de l’an passé, appelée Renault, avait été conçue par Lotus, en 2014 pour rouler en 2015 et elle a continué à rouler en 2016."

"Néanmoins, cette RS17 n’a pas encore bénéficié de notre nouvelle structure, qui est encore en train de se mettre en place. Nous devons encore faire des annonces en matière de recrutements…"

Renault présentera sa nouvelle monoplace de Formule 1 le 21 février prochain à Londres, en Angleterre.

