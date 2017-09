Les Renault plus compétitives à Singapour qu’à Monza

Le Renault Sport F1 Team attend avec impatience le Grand Prix de Singapour après avoir vécu le week-end dernier une escale italienne pour la moins frustrante.

Nico Hülkenberg s’attend à ce que les R.S.17 affichent un regain de forme dans la pénombre du circuit de Marina Bay.

"Nous en avons fini avec l'Europe, mais en fin de compte, l’Italie a été difficile pour toute l'équipe, indique Hulk. C’est décevant d’être reparti les mains vides. En course, j’étais bloqué dans le trafic et je n’ai pas pu faire beaucoup plus."

"Je vais me sortir ce week-end de la tête au plus vite afin de me préparer pour Singapour, ajoute l’Allemand. J’ai hâte d’y être, nous devrions y être plus compétitifs. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !"

Jolyon Palmer se sent quant à lui en confiance sur un tracé qui lui a permis de briller quand il roulait naguère en GP2 Series.

"J’aime Singapour, enchaîne le Britannique. C’est un événement tout à fait unique sous les projecteurs. Je m’y suis imposé en GP2 Series et c’était l’une de mes plus belles victoires. En fait, j'y ai couru deux ans de suite et cela s’était bien passé à chaque fois. J’espère y créer de meilleurs souvenirs encore."

"Piloter la nuit est vraiment particulier. On distingue très bien le circuit grâce aux lumières, mais la vision est canalisée avec cet arrière-plan plongé dans l'obscurité.", souligne-t-il.

