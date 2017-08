Renault pense toujours pouvoir battre Williams

Renault est persuadée qu’elle peut encore remplir l’objectif qu’elle s’est fixé pour cette saison 2017, à savoir terminer à la cinquième place au championnat des constructeurs.

L’écurie française pointe pour le moment au huitième rang au classement par équipes, à 15 unités de Williams, qui occupe la cinquième place tant convoitée par le Losange.

"Nous sommes enthousiastes à l’idée de reprendre en Belgique pour redémarrer la saison de Formule 1 sur une bonne note", commente Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing.

"Le Grand Prix de Belgique marque le coup d’envoi de la dernière ligne droite de la saison et il est important de retrouver le chemin des points. Nous aurions pu connaître un excellent week-end en Hongrie, mais les résultats ne se sont pas concrétisés. C’était d’autant plus frustrant que nous avons démontré avoir le rythme pour être compétitifs et jouer de gros points avec nos deux pilotes tout au long des trois jours à Budapest."

"Cela souligne les progrès réalisés en 2017. À plusieurs reprises, nous avons prouvé pouvoir nous installer solidement dans le top 10 tout en montrant que nous sommes bien placés pour devenir les meilleurs derrière les trois écuries de pointe", affirme-t-il.

"Les rendez-vous en Chine, à Bahreïn, en Espagne et en Grande-Bretagne ont dévoilé ce dont nous sommes capables et nous avons encore neuf courses pour véritablement renforcer notre progression et faire forte impression."

"Pour y parvenir, nous devons rester concentrés et travailler en équipe. Finir l’année au cinquième rang est un objectif réaliste, mais il faudra de la résilience et de la détermination de la part de tous au sein du Renault Sport F1 Team."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter