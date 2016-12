Renault en passe de se séparer de Total

Total ne devrait plus être impliqué en Formule 1 la saison prochaine, Renault étant en passe de signer un accord de partenariat avec BP, qui sera également associé à McLaren en 2017.

Selon des informations de presse, les discussions entre les dirigeants du Renault Sport F1 Team et le pétrolier britannique seraient à un stade avancé et les termes de l’accord seraient plus importants que ceux négociés par McLaren, notamment sur le plan commercial.

"L’une des clés du succès de Mercedes en Formule 1 est Petronas", commente le directeur général de Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul, cité par Autosport.

"Peu de gens l’ont réalisé à l’époque, mais Petronas est énormément impliqué en F1, aussi bien financièrement que techniquement. Et c’est ce qu’il nous faut : un partenaire qui est impliqué à 100%."

"Je suis complètement convaincu que nous serons capables de trouver un partenaire qui a le même appétit et qui dispose des mêmes ressources financières et des mêmes capacités techniques que celles que Petronas continue d’avoir pour Mercedes."

Red Bull aura pour sa part Exxon Mobil comme pétrolier la saison prochaine.

