Renault n’a plus de place à Viry

Renault révèle que l’un de ses grands chantiers de l’année 2017 sur son site de Viry-Châtillon, situé à 21 kilomètres au sud de Paris, est l’évolution de ses installations et de ses bâtiments.

Construite en 1969, l’usine de Viry, où Renault conçoit ses moteurs de F1, est aujourd’hui devenue trop petite.

"Nous n’avons plus de place à Viry", explique le directeur général de Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul, dans une interview accordée au magazine Auto Plus.

"En F1, la technologie évolue, nos besoins évoluent aussi. Je vous rappelle que Viry a été fondé en 1969. Nous avons donc lancé l’un de nos grands chantiers de 2017 : l’évolution de nos installations et de nos bâtiments."

Côté piste, la saison 2017 de Renault en F1 sera marquée par l’introduction d’un tout nouveau V6 turbo hybride, dont l’architecture diffèrera de son groupe propulseur utilisé l’an dernier.

"C’est un très gros enjeu, concède Abiteboul. Comme vous le savez, en F1, lorsqu’on n’avance pas, on est fichu. Nous avions un très bon moteur en 2016, notamment en fiabilité. Et pourtant, il a fallu avoir le courage et remettre la copie à zéro pour ne pas être limités en performance."

"Donc, nous aurons cette année une nouvelle plate-forme, une nouvelle architecture qui pourra nous accompagner loin et longtemps en matière de performance, qui est compatible avec l’avenir, jusqu’au bout du règlement actuel, donc 2020 inclus. Mais avant tout cela, il va falloir la rendre fiable."

Renault présentera sa nouvelle monoplace de Formule 1, la R.S.17, le 21 février prochain à Londres, en Angleterre.

