Renault espère se refaire en course

La pluie qui s’est abattue hier durant la séance qualificative du Grand Prix d’Italie n’a pas joué en faveur de l’écurie Renault.

Nico Hülkenberg s’est contenté du douzième chrono de la session alors que Jolyon Palmer a été éliminé dès la première partie des qualifications, terminant dix-septième de la Q1.

En raison de l’utilisation de nouveaux composants moteur, les pilotes Renault ont écopé de pénalités sur la grille de départ de ce Grand Prix d’Italie. La physionomie de la grille est telle que l’impact de ces pénalités a été limité : sur la grille définitive, Hülkenberg s’élancera de la quinzième place, trois positions devant son équipier.

"Cette journée était difficile, particulièrement avec les pneus intermédiaires qui donnaient l’impression de piloter sur du verglas", commentait Hülkenberg hier au terme de la séance qualificative.

"Nous ne pouvions pas trouver le moindre grip et un équilibre adéquat. Nous avons passé un train de pneus pluie qui donnaient de meilleures sensations et nous étions sur un bon rythme jusqu’au début de la Q2. Mais à la fin, nous n’avons pas pu exploiter les Intermédiaires au moment où il fallait les passer. Nous ferons de notre mieux dimanche, j’espère que nous pourrons marquer des points."

"Le choix des pneumatiques était difficile aujourd’hui, ajoutait Palmer. J’ai passé les Intermédiaires alors que mon tour aurait pu me permettre de passer en Q2, mais je n’ai pas réussi à faire fonctionner ces gommes correctement. J’ai fait un tour et cela glissait en permanence, puis j’ai pris le drapeau à damier avant de pouvoir me lancer dans un autre tour."

"Nous savions que nous partirions du fond de grille quoi qu’il arrive aujourd’hui. Ce n’est donc pas très grave, mais j’aurais aimé être plus performant en qualifications, indépendamment de notre position de départ demain."

