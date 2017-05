Renault en discussion avec Pérez pour remplacer Palmer !

Le management de l’équipe Renault a entamé des discussions avec Sergio Pérez et tente de le convaincre de rejoindre l’écurie française pour la saison 2018, voire dès cette année.

L’information est rapportée par le journal L’Equipe dans son édition d'aujourd'hui, le quotidien affirmant que les jours de Jolyon Palmer chez Renault sont désormais "comptés".

Le pilote britannique réalise un début de saison franchement décevant, avec deux accidents en six Grands Prix et toujours aucun point marqué.

Renault souhaite se séparer de Palmer le plus tôt possible et a fait du recrutement de Pérez sa priorité.

Reste à savoir si le Mexicain se laissera convaincre. Plusieurs volants intéressants pourraient se libérer pour la saison 2018, dont un chez Ferrari si Kimi Räikkönen décide de prendre sa retraite ou ne se voit pas proposer une reconduction de contrat par la Scuderia.

Renault occupe actuellement la septième place au championnat des constructeurs, à égalité de points avec Haas.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.