Renault communique à son tour sur sa présentation

Le Renault Sport F1 Team a précisé le jour du baptême de la R.S.17 qui disputera cette saison de Grands Prix.

L'écurie française, qui entamera sa deuxième campagne depuis son retour en tant que concurrent à part entière, dévoilera la nouvelle monoplace le mardi 21 février prochain.

Ce faisant, Renault coupe l'herbe sous le pied de Force India, Mercedes et Ferrari qui présenteront leurs bolides respectifs dans les jours suivants.

Le premier team qui découvrira son modèle 2017 (avec un look plus agressif, des gros ailerons et des pneus larges) bénéficiera d'un impact considérable étant donné l'attente provoquée par le nouveau règlement. A ce petit jeu, toutes les équipes se tirent la bourre même si elles travailleront jusqu'au dernier moment pour présenter la voiture la plus évoluée possible aux tests de Barcelone fin février.

Hülkenberg fait sa première apparition pour Renault

On ignore encore où aura lieu la présentation Renault. L'an passé, le constructeur français avait profité de l'occasion de son retour en Formule 1 pour organiser l'événement en grandes pompes dans le centre de recherches de Guyancourt en banlieue parisienne.

