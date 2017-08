Renault aborde Monza avec prudence

Le Grand Prix d’Italie prévu ce week-end à Monza met un terme à la saison européenne du calendrier F1 2017, qui basculera ensuite vers l’Asie.

Après avoir été la "meilleure des autres" le week-end passé à Spa-Francorchamps avec la jolie sixième place de Nico Hülkenberg, l’équipe Renault ne pense pas pouvoir rééditer une telle performance sur les terres de la Scuderia Ferrari.

"Monza est l’une des manches les plus éprouvantes pour le moteur en raison de ses longues lignes droites et courbes rapides. On peut véritablement parler d’un temple de la vitesse !", commente Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing.

"Nous devons l’aborder avec prudence, car nous savons que les rendez-vous qui suivent devraient nous être plus favorables. Nous devons voir comment nous agirons pour exploiter pleinement le potentiel de la voiture."

"Notre objectif reste de placer les deux voitures dans les points pour continuer de rattraper les écuries devant nous au championnat."

Renault a effectivement fait une belle opération au championnat des constructeurs le week-end passé, en marquant les huit points de la sixième place.

"Nous avons inscrit plus de points sur les trois derniers Grands Prix que les quatre équipes qui nous devancent au championnat constructeurs", ne manque pas de souligner Abiteboul.

"Depuis la Grande-Bretagne mi-juillet, nous avons réussi à marquer 16 points contre Force India (14), Haas (6), Toro Rosso (7) et Williams (5). Les mises à jour introduites ont toutes fonctionné comme elles le doivent afin de nous aider à améliorer nos performances et de nous hisser régulièrement dans le top 10."

Renault s’est fixé comme objectif de terminer cette saison 2017 à la cinquième place du championnat.

