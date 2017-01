Renault visé par une information judiciaire

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire concernant une possible tricherie de Renault sur les émissions polluantes de ses véhicules.

Trois juges d’instruction ont été chargés d’enquêter sur une éventuelle "tromperie sur les qualités substantielles et les contrôles effectués, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre les marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal", a expliqué une source proche du dossier, cité par l’AFP.

A la suite de cette annonce, l’action du constructeur automobile français a immédiatement chuté de près de 4% à la bourse de Paris.

Hier, un autre constructeur automobile, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), avait également été épinglé par les autorités américaines pour une possible tricherie similaire.

FCA, dont le CEO n’est autre que le président de Ferrari Sergio Marchionne, avait perdu plus de 16% de capitalisation boursière à Milan et plus de 10% à Wall Street malgré le démenti du groupe américano-italien.

Renault avait déjà fait l’actualité en début de semaine, avec son équipe de Formule 1 cette fois-ci, avec la démission surprise de Frédéric Vasseur de son poste de team principal.

