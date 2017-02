Renault a modifié 95% de son V6 turbo hybride

Renault a décidé de repartir d’une feuille blanche avec la spécification 2017 de son V6 turbo hybride.

Résultat : le R.E.17 a conservé très peu d’éléments de la version 2016 du groupe propulseur français.

"Notre nouveau moteur diffère à 95% de celui de l’année dernière, mais il ressemble toujours à un V6 turbo, rassurez-vous !" a précisé Rémi Taffin, le directeur technique moteur de l’écurie Renault, à F1i hier à Londres.

"Nous nous sommes pas mal creusés la tête pour essayer de rendre chaque pièce du moteur la plus légère possible. Le système de refroidissement est également fort différent de celui que nous avions l’an passé. La manière dont le système de récupération d’énergie est installé est, elle aussi, différente. Le moteur n’est également plus intégré au châssis de la même façon que l’an dernier."

"Certains concepts, certains choix que nous avons faits sont différents. Donc, oui, ce moteur est à 95% différent du précédent et est basé sur ce que nous allons faire au cours des trois prochaines années."

Renault espère que son nouveau groupe propulseur lui permettra de gagner trois dixièmes dès l’ouverture de la saison le mois prochain en Australie.

"Nous avons décidé de repartir d’une feuille blanche, ce qui est assez courageux étant donné que nous avions un bon produit l’an dernier. Mais en Formule 1, si vous n’attaquez pas, vous êtes mort", explique Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing.

"Nous sommes venus à la conclusion que nous avions besoin d’une philosophie différente si nous voulions rattraper et dépasser Mercedes, qui reste actuellement la référence parmi les motoristes engagés en F1. En termes de performance, uniquement avec le moteur, nous visons un gain de trois dixièmes entre la fin de la saison dernière et le début de la saison à venir."

