Taffin : "Nous avons redéfini les procédures"

Rémi Taffin, le directeur technique moteur au sein du Renault Sport F1 Team, est récemment revenu sur le début de saison 2015 avec Red Bull qu'il qualifie avec le recul de "véritable enfer".

A l'intersaison 14 - 15, le motoriste français avait modifié en profondeur son groupe propulseur en vue de se battre à armes égales avec Mercedes et Ferrari.

Dés les essais d'avant-saison, pourtant, les RB11 de Ricciardo et Kyvat montrèrent d'inquiétants signes de faiblesse (manque de motricité et de maniabilité, entre autres) que Renault mit trop longtemps à identifier en cours de championnat.

"Le début de saison 2015 fut un véritable enfer, se souvient Taffin. Tout s'est un peu effondré autour de nous. C'était très difficile à vivre sur le plan technique et ne parlons pas du politique."

La relation avec Red Bull, déjà tendue par manque de résultats, se dégrada de plus belle à une époque où Renault considérait de plus en plus la possibilité d'un come-back en tant que concurrent à part entière.

"Nous ne savions pas encore si nous allions reprendre une autre écurie ou pas, si les clients nous feraient encore confiance ou pas, poursuit Taffin. Tout cela cumulé, ça a pourri la vie de beaucoup de monde dans les deux camps."

De l'aveu de l'ingénieur français, cette période difficile s'est aussi avérée salutaire dans le sens où elle a permis à l'équipe de Viry-Châtillon de se remettre en question pour repartir du bon pied.

"Heureusement, la seconde moitié de 2015 fut bien meilleure, souligne-t-il. Nous avons montré que nous pouvions survivre mais aussi faire du bon boulot. A l'heure actuelle, nous avons redéfini certaines procédures. Pour le moteur, par exemple, nous sommes à 100 % certains que tout le travail fait à l'usine sera corrélé au mieux sur la piste."

"A ce niveau, vous n'avez pas seulement besoin de tout valider dans le moindre détail, mais vous devez être prêt à trouver une solution en cas de problème. C'est ce qui rend notre job fascinant mais aussi fort stressant", conclut Taffin.

En 2017, outre le team officiel, Renault continuera de motoriser Red Bull (toujours avec des blocs rebaptisés du nom du sponsor, TAG Heuer) et succédera à Ferrari sous le capot des Toro Rosso.

