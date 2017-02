Le règlement 2017 va creuser les écarts entre les teams

Un ingénieur actuellement sur la touche suite au forfait de l'écurie Manor a confié ses sentiments sur le règlement technique 2017.

Luca Furbatto, qui est également passé par Toro Rosso et McLaren, craint que la nouvelle donne ne soit pas particulièrement efficace pour le spectacle.

Certes, les F1 seront beaucoup plus rapides cette saison, mais ce nivellement par le haut pourrait aggraver les différences entre les équipes en favorisant les top teams.

"Mercedes et Red Bull possèdent les meilleures ressources pour concevoir un châssis performant, a-t-il déclaré sur le blog du journaliste italien Leo Turrini. Avec davantage d'appui aérodynamique, elles vont encore creuser l'écart avec la concurrence et les chances de voir un outsider s'imposer sont minces."

"Le moteur Mercedes reste le plus puissant et, comme les F1 seront à pleine charge plus longtemps grâce au surcroît d'adhérence, les Flèches d'argent devraient encore dominer, ajoute-t-il. J'espère me tromper et voir Ferrari se mêler à la lutte, mais je m'abstiendrai de faire des pronostics concernant la Scuderia..."

