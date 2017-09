Red Bull Racing rachetée par Porsche ?

Porsche envisagerait son retour en F1 à partir de la saison 2021 en rachetant l’écurie Red Bull Racing et en produisant ses propres moteurs, selon une information rapportée par le magazine Motor Sport.

Un tout nouveau groupe propulseur – qui sera moins complexe et moins onéreux à fabriquer que les V6 turbo hybrides actuels – sera introduit en Formule 1 dans quatre ans.

Cette nouvelle génération de moteur intéresserait particulièrement Porsche, qui avait déjà sérieusement envisagé un retour en F1 et un rachat de Red Bull Racing avant que n’éclate le dieselgate qui coûta des milliards de dollars à Volkswagen, maison-mère de Porsche.

Motor Sport spécule sur le fait que Red Bull pourrait devenir le sponsor-titre de cette éventuelle future équipe Porsche d’usine. Cela lui permettrait de garder un pied en Formule 1 à des fins de marketing tout en réduisant significativement son budget F1.

Toujours selon la rumeur, Christian Horner serait conservé au poste de team principal, et Adrian Newey continuerait à mener le département technique. L’équipe, basée à Milton Keynes et quatre fois titrée en F1, changerait simplement de propriétaire en étant acquise par l’un des plus prestigieux constructeurs automobiles.

Porsche, dont la dernière implication en F1 remonte à 1991 en tant que motoriste, mettra un terme à son programme en endurance à la fin de cette année.

