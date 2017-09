Red Bull ne s'opposera pas à l'accord McLaren-Renault

Après les négociations menées le week-end dernier à Monza, il apparaît que Red Bull n'utilisera pas son droit de veto pour empêcher Renault d'équiper également McLaren la saison prochaine. Selon que ces pourparlers aboutissent ou pas cette semaine, Toro Rosso devrait récupérer la motorisation Honda en 2018 pour permettre aux monoplaces oranges de bénéficier du V6 turbo français.

Christian Horner, le team principal de Red Bull Racing, estime en effet que la firme au Losange pourrait s'y retrouver en fournissant deux top teams en plus de son écurie d'usine ce qui, avec les échanges d'informations recueillies de part et d'autre, permettrait d'accélérer le développement des groupes propulseurs hybrides de Viry-Châtillon.

"Potentiellement, nous pourrions nous opposer à ce changement dans la mesure où notre contrat prévoit un droit de veto, a confirmé le manager britannique au micro de Sky Sports F1 à Monza. Mais en tant que propriétaire de la Scuderia Toro Rosso, nous sommes de toute manière impliqué dans les discussions en cours et nous souhaitons trouver un compromis acceptable par toutes les parties."

"Nous devons savoir le plus rapidement possible avec quel moteur nous allons courir l'an prochain, a pour sa part déclaré Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren. Il en va de même pour Toro Rosso et nous apprécions la bonne volonté qui préside à nos conversations."

"La situation n'est pas simple, mais nous voulons obtenir le meilleur deal pour McLaren et préserver l'intérêt général de la F1, martèle le Français. La priorité consiste à tirer le meilleur parti de cet imbroglio, y compris pour Liberty Media. Quoi qu'il arrive, on aura tout essayé."

