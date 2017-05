Red Bull menace à nouveau de quitter la F1

Red Bull a de nouveau menacé de se retirer totalement de la F1 si la future réglementation moteur, qui verra le jour à partir de 2021, n’était pas sensiblement différente de celle actuelle.

L’équipe autrichienne n’a jamais accepté l’arrivée des V6 turbo hybrides en Formule 1 il y a de cela trois ans, après avoir remporté les quatre derniers championnats disputés durant l’ère des V8 atmosphériques (2009-2013).

"La situation est très simple : nous voulons un moteur de 1.000 chevaux, équipé d’un seul système de récupération d’énergie et de batteries standardisés, pour un coût de développement qui ne dépasserait pas les 15-20 millions d’euros", détaille Helmut Marko, le responsable de la filière Red Bull, au journal espagnol El Confidencial.

"Ces nouveaux moteurs devront également être plus bruyants et permettre aux pilotes de faire la différence. Et ce nouveau moteur devra être suffisamment abordable à développer pour que des motoristes indépendants comme Ilmor et Cosworth puissent entrer en F1 s’ils le désirent."

"Si ces conditions ne sont pas réunies, Red Bull quittera la F1. Il y a deux ans, Mercedes avait refusé de nous donner un moteur, tout comme Ferrari, et Renault avait uniquement accepté de continuer à nous motoriser car Ecclestone les avait obligés à le faire."

"Il est donc essentiel que ce nouveau moteur soit abordable pour les motoristes indépendants afin de réduire le poids des constructeurs automobiles en F1."

