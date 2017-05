Red Bull entre résignation et déception

Une fois de plus, les deux pilotes de l’écurie Red Bull n’ont pas pu se mesurer face aux Mercedes et aux Ferrari ce samedi à Barcelone

Max Verstappen a réalisé le cinquième temps des qualifications du Grand Prix d’Espagne, juste devant son équipier Daniel Ricciardo.

Si le Hollandais souligne la progression de son équipe dans l’exercice du chrono, l’Australien n’est pas du tout satisfait de sa prestation.

"Nous ne sommes qu’à six dixièmes de la pole, souligne Verstappen. Nous avons donc bien progressé. Merci à toute l’équipe pour m’avoir confié une voiture aussi bonne. Mais nous devons continuer à pousser. J’aime le circuit de Catalunya et il me convient très bien. Enfin, bravo à Fernando qui a signé un très bon résultat. Il a fait un tour fantastique !"

"Nous n’espérions pas jouer la pole ici, enchaîne Ricciardo. C’est dur d’admettre que je suis à une seconde de la pole. Max a été plus rapide que moi. Nous devons encore progresser. Je perds trop de temps dans le dernier secteur. Les Ferrari et les Mercedes ont un avantage sur nous. Nous concédons trop de temps dans les virages lents."

