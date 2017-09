Red Bull a bien limité les dégâts

L'écurie Red Bull Racing a amené ses deux voitures dans les points à l'arrivée du Grand Prix d'Italie malgré les lourdes pénalités encourues aux essais : Daniel Ricciardo a même menacé la Ferrari de Sebastian Vettel pour la troisième marche du podium, alors que Max Verstappen est remonté dans les points malgré une stratégie à deux arrêts.

Le pilote australien a été la star du show à Monza en revenant de la 16ème place sur la grille de départ à la 4ème à l'arrivée au prix de quelques dépassements spectaculaires dont il a le secret, notamment en débordant in extremis la Ferrari de Kimi Räikkönen au freinage de la première chicane, avec le meilleur tour en course à la clé.

"Je suis très heureux de ce résultat, on a bien limité les dégâts, souriait Daniel dans le carré des interviews. Il a fallu se battre pendant toute la course, mais la voiture marchait bien et je me suis bien amusé. C'est sûr que j'étais très déterminé dans la manœuvre sur Kimi, mais je devais profiter de mon rythme si je voulais inquiéter Seb sur la fin. Il a pu réagir, mais on n'était pas loin. En partant plus haut sur la grille, cela faisait un autre podium."

"J'ai fait ce que j'ai pu mais, en subissant une crevaison au troisième tour après un contact avec Massa à la chicane, je savais que je devrais m'arrêter deux fois parce que je m'étais élancé en gomme tendre, regrettait Verstappen de son côté. La cadence était bonne, donc j'ai pu dépasser du monde pour marquer un point. L'auto a progressé et on peut espérer se battre pour le podium à la régulière à Singapour."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.