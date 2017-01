La réaction étonnante de Zetsche à la retraite de Rosberg

Le grand patron de Mercedes-Benz, Dieter Zetsche, a révélé comment il avait appris la décision de Nico Rosberg de prendre sa retraite cinq jours seulement après avoir remporté le titre de champion du monde de Formule 1 au Grand Prix d’Abou Dhabi.

"J’étais en train de sortir de ma douche. Je ne portais pas de vêtements, ce qui est normal quand vous sortez de votre douche ! Et mon téléphone a commencé à sonner", explique-t-il à la revue Autocar.

"J’ai vu que c’était Toto (Wolff, le responsable de la compétition de Mercedes, ndlr) qui m’appelait et je me suis dit : ‘Oh non, pas encore Lewis !’. Mais ensuite il m’a appris la nouvelle et je dois vous avouer que je ne m’y attendais absolument pas."

Zetsche ajoute qu’il a rapidement accepté la décision de Rosberg de quitter définitivement la F1 alors que l’Allemand était pourtant sous contrat avec Mercedes jusque fin 2018.

"Je respecte cette décision, indique-t-il. D’un côté, nous avons un pilote qui n’est jamais rassasié, qui veut marquer l’histoire de la Formule 1 en battant tous les records les uns après les autres."

"De l’autre, nous avons un pilote qui nous dit : ‘J’ai enfin réalisé le rêve de ma vie, que puis-je faire d’autre ?’. Et ces deux approches sont parfaitement légitimes."

"Bien sûr, cela aurait été plus facile et plus plaisant pour nous d’avoir deux champions du monde dans notre équipe pour la saison à venir, poursuit Zetsche. Maintenant, nous devons nous trouver un nouveau pilote, mais c’est la vie. Je ne me suis pas senti insulté et je ne suis pas non plus totalement déçu. Je respecte sa décision."

C’est Valtteri Bottas qui est pressenti pour remplacer Rosberg chez Mercedes cette saison.

