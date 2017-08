Räikkönen : "Une pénalité trop sévère"

Quatrième à l'arrivée du Grand Prix de Belgique, Kimi Räikkönen aurait pu revendiquer le podium sans une pénalité encourue pour non-respect des drapeaux jaunes.

Au seizième des 44 tours de l'épreuve spadoise, le Finlandais a écopé d'un stop-and-go de dix secondes pour ne pas avoir suffisamment ralenti au passage de la ligne droite du Kemmel où s'était immobilisée la Red Bull de Max Verstappen, quelques tours auparavant.

Outre le temps perdu dans l'aventure, Iceman a également reçu trois points de pénalité sur sa licence. Une première cette saison qui le laisse de glace.

"Les commissaires avaient sans doute de bonnes raisons de me pénaliser, mais je ne pense pas avoir agi de manière dangereuse", se justifie-t-il.

"La voiture de Verstappen était déjà derrière les rails et ne représentait plus un obstacle, explique-t-il. J’ai bien vu le drapeau jaune mais je pense que cette pénalité est trop sévère. J'ignore si d'autres que moi ont levé le pied mais je n’ai certainement pas été plus vite que lors des tours précédents. C'est étrange de la part des commissaires."

La rage au ventre, Räikkönen a profité de la bonne tenue de sa SF70H pour grappiller son retard et échouer à quatre secondes du podium détenu par Daniel Ricciardo.

"La Red Bull était très rapide en ligne droite, concède-t-il. Après que la voiture de sécurité soit rentrée, j’ai tout tenté pour remonter mais en vain. Pas le meilleur des résultats mais la situation aurait pu être pire. Nous allons essayer de faire mieux la semaine prochaine", conclut-il.

