Räikkönen réagit à sa reconduction de contrat

Ferrari a annoncé hier qu’elle avait reconduit le contrat de Kimi Räikkönen pour la saison 2018 de Formule 1.

Présent à Helsinki le jour de l’annonce pour un événement promotionnel organisé par la banque Santander, sponsor de la Scuderia, Räikkönen a révélé qu’il avait en réalité signé son nouveau contrat avant même le début de la trêve estivale.

"Tout s’est fait très vite quand nous avons commencé à en discuter, a-t-il indiqué. Cela fait quelque temps que j’ai signé ce nouveau contrat, même si l’information n’a été confirmée par l’équipe qu’aujourd’hui (hier, ndlr)."

"Pour moi, c’était très clair ce que je voulais faire pour 2018. Je n’aurais pas signé ce contrat si je n’appréciais plus ce que je faisais en Formule 1 ou si je ne me sentais plus à mon aise dans l’équipe."

Sebastian Vettel n’a de son côté toujours pas reconduit son contrat avec Ferrari, tout du moins pas officiellement...

