Räikkönen : Aucun problème avec Marchionne

Kimi Räikkönen déclare qu’il a mis les choses au clair avec le président de Ferrari.

Le pilote finlandais avait dû essuyer quelques critiques de la part de Sergio Marchionne après la contre-performance qu’il avait réalisée durant le Grand Prix de Chine, à l’issue duquel il avait terminé à plus de 40 secondes de son équipier Sebastian Vettel.

Marchionne avait reproché à Räikkönen son manque d’agressivité, allant jusqu’à dire que son pilote avait eu "la tête ailleurs" pendant la course.

Iceman a depuis eu l’occasion d’en discuter avec Marchionne et il a indiqué ce jeudi à Sotchi qu’il n’avait aucun problème avec son patron.

"Nous en avons discuté et il n’y a aucun problème entre nous, a-t-il déclaré. Je sais que des choses ont été dites et rapportées par les médias, mais, vous savez, je lis tellement d’idioties dans la presse et sur le web… Je préfère me baser sur la relation que j’entretiens avec l’équipe et avec lui."

Räikkönen s’en en revanche montré peu loquace concernant son avenir en Formule 1, alors que son contrat avec Ferrari expire à la fin de cette année.

"Concernant mon futur, je n’en ai aucune idée, a-t-il déclaré. Chaque année, c’est la même chose, et ma priorité est d’obtenir des résultats. Nous verrons bien ce qu’il se passera après cette année, mais mon futur n’est pas ma préoccupation première pour le moment."

"Ma priorité est d’obtenir un bon résultat ce dimanche et lors de la course d’après. Ensuite, je verrai bien ce que l’avenir me réservera. Mais j’ai une bonne relation avec l’équipe et cela dépend de plusieurs facteurs."

