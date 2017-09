Räikkönen : "Pas les meilleures sensations au volant"

Bien que détenteur du quatrième meilleur temps, Kimi Räikkönen s'estimait moyennement satisfait au terme de la séance qualificative du Grand Prix de Singapour, disputée en soirée à Marina Bay.

Le Finlandais a dû se battre avec une Ferrari SF70H au comportement encore imparfait et concède au final une demi-seconde sur son équipier Sebastian Vettel qui s'élancera de la pole position.

"Cela n'a pas été simple aujourd'hui, a déclaré Iceman à sa descente de voiture. La quatrième place reste toutefois un bon résultat au vu des problèmes rencontrés, notamment au niveau des réglages."

"Je ne pointerai pas un secteur en particulier mais tout le tracé me pose des soucis, explique-t-il. Je suis plus compétitif que d’autres dans certaines portions mais les sensations au volant ne sont pas idéales."

"Si la chance est de notre côté, on peut espérer gagner quelques positions en course. Et pour cela, le départ jouera un rôle important", conclut le pilote Ferrari.

Le départ du Grand Prix de Singapour, 14ème manche du championnat du monde 2017, sera donné ce dimanche à 14 heures (heure française).

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.