Raïkkönen optimiste pour 2017

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour Ferrari.

Gonflée à bloc par une campagne 2015 auréolée de trois succès et d'une deuxième place chez les constructeurs, la Scuderia avait déclaré haut et fort vouloir revendiquer le titre à Mercedes.

12 mois et 21 Grand Prix plus tard, le bilan des Rouges fait pâle figure avec aucune victoire et 70 points de retard sur Red Bull, redevenue entretemps la deuxième force du plateau.

De l'avis de Kimi Raïkkönen, c'est cette incapacité à se battre pour le titre qui a en partie miné la combativité des troupes de Maranello.

"Malgré les déceptions, chacun dans l'équipe a continué à travailler très dur cette année, confie le Finlandais. Mais quand les résultats ne suivent pas, c'est là que ça devient difficile."

"Pourtant, nous n'avons jamais cessé d'essayer de nouvelles choses, ajoute-t-il. Les gars sont en permanence motivés à apprendre et à progresser."

"C'est pourquoi, à mon sens, nos résultats cette année ne reflètent pas notre véritable position, affirme-t-il. Et je suis confiant qu'une fois la nouvelle voiture en piste, nous pourrons nous battre à nouveau vers l'avant."

Sur un plan plus personnel, avec une sixième place au général à 26 points de son équipier Vettel (l'écart était de 128 unités en 2015), Iceman a livré une meilleure copie en terme de résultats.

"Si je compare mes performances avec celles des deux saisons passées, il y a eu du progrès, c'est vrai, mais encore trop loin de nos véritables objectifs. Je ne peux donc pas être entièrement satisfait", conclut-il.

