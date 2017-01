Räikkönen nommé Ambassadeur du Sport en Finlande

Kimi Räikkönen a reçu les honneurs de son pays natal à l'occasion d'un gala de remise de prix organisé cette semaine à Helsinki.

Iceman, vêtu d'un smoking noir orné de l'écusson Ferrari, a été nommé Ambassadeur du Sport par le gouvernement finlandais.

Une manière de rendre hommage à son glorieux parcours en sports mécaniques et à l'exemple qu'il représente pour la jeune génération.

Le prix, décerné pour la toute première fois, lui a été remis des mains du Premier Ministre Juha Sipila.

"Je n'ai pas franchement l'habitude des longs discours", s'est exprimé le champion du monde 2007 devant une vaste assemblée où figurait également son compatriote et ami Heikki Kovalainen.

"Je tiens également à adresser mes sincères félicitations aux vainqueurs de cette année, ainsi qu'à ceux qui sont repartis les mains vides", a-t-il ajouté.

"En fin de compte, rien n'aurait été possible dans ma carrière sans le soutien inconditionnel de ma famille. De même, toute ma gratitude va aux nombreuses personnes et collègues, chez Ferrari et ailleurs, qui m'ont permis d'accomplir ce que j'ai fait et qui travaillent chaque jour à mes côtés", a conclu Kimi.

Ci-dessous, l'extrait vidéo où Raïkkönen reçoit son trophée (en Finlandais dans le texte).

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.