Ce que vous ne saviez peut-être pas sur Räikkönen

Il est l’un des pilotes les plus populaires du plateau, alors qu’il est pourtant habituellement peu bavard en interview et ne fait pas vraiment grand-chose pour interagir avec ses fans.

Dans un entretien accordé au site officiel de la F1, Kimi Räikkönen – le dernier pilote à avoir remporté le titre au volant d’une Ferrari, en 2007 – livre quelques informations sur ses goûts et préférences de vie.

On y apprend notamment que Iceman est un grand amateur de poisson, que le noir est sa couleur préférée et qu’un livre est probablement le dernier objet qu’il emporterait avec lui sur une île déserte. "Je ne lis pas. Les livres ne sont pas faits pour moi", explique-t-il.

Räikkönen précise également que les bananes et les carottes sont respectivement le fruit et le légume qu’il apprécie le plus. Côté musique, il était un grand fan des Guns N’ Roses quand il était plus jeune.

Du côté de la Formule 1, Spa-Francorchamps et l’Eau Rouge restent son circuit et son virage favoris. Il ajoute encore qu’il ne changerait pas d’équipier s’il en avait la possibilité, appréciant son association avec Sebastian Vettel, et qu’il aurait aimé pouvoir courir en F1 dans les années 70.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.