Räikkönen : "Leclerc va faire de belles choses en F1"

Kimi Raïkkonen s’est montré pour le moins élogieux vis-à-vis de celui qui pourrait pourtant le remplacer à moyen-terme : Charles Leclerc.

Le Monégasque est membre de la Ferrari Driver Academy et porte haut les couleurs du cheval cabré au sein de l’écurie Prema en Formule 2.

Le champion en titre de GP3 pourrait effectuer une première année d’apprentissage dès la saison prochaine au sein de l’écurie Sauber.

"Si Charles est heureux d’avoir toute l’équipe derrière lui, alors c’est une très bonne chose, reconnait Kimi. Il a essayé la Ferrari en essais à Budapest, et je sais à quel point c'est difficile de débarquer ainsi et piloter une voiture totalement différente de ce à quoi vous êtes habitué. Mais il est très précoce et a le temps de son côté. Il a fait de beaux progrès et je suis certain qu’il va montrer de très belles choses dans le futur."

Interrogé sur son avenir, Leclerc est conscient qu’il doit faire de son mieux s’il souhaite être titulaire en 2018 : "Il faut que j’impressionne autant de personnes que possible, martèle-t-il. Il faut dès lors que je donne le meilleur de moi-même. Si une opportunité de courir en F1 se présente à moi d’ici la fin de l’année, je la saisirai des deux mains. Mais en attendant, je me concentre sur la Formule 2."

