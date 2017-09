Räikkönen : "Pas assez rapide"

Si l’on peut tirer un constat de cette séance qualificative du Grand Prix d’Italie, c’est que la Ferrari SF70H n’aime pas la pluie !

La Scuderia a été battue par Mercedes, Red Bull, Williams et Force India ce samedi après-midi sur le circuit de Monza, Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel ne signant respectivement que les septième et huitième meilleurs temps de la Q3.

Toutefois, les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo étant reléguées en fond de grille, Räikkönen s’élancera de la cinquième place demain, devant son équipier.

"Nous n’étions pas assez rapides aujourd’hui, voilà tout, admet Iceman. J’ai rencontré beaucoup de difficultés à trouver de l’adhérence et à faire fonctionner les pneus. C’était très glissant."

"Ce résultat est loin d’être idéal mais c’est comme ça. On sera mieux placés sur la grille demain et nous verrons bien ce que nous pourrons faire. La course devrait se dérouler sur le sec, donc on sera bien plus rapides, c’est certain."

