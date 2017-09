Les queues de requin encore acceptées

Les monoplaces de F1 seront toujours affublées des ailerons en forme de queue de requin sur les capots-moteurs la saison prochaine. Le groupe stratégique doit valider la proposition du groupe de travail technique avant de la présenter à la FIA, mais cette procédure relève de la routine.

Ces éléments aérodynamiques à l'esthétique discutable avaient été bannis dans un premier temps, mais les teams ont depuis réalisé que l'espace publicitaire disponible sur cette surface représentait un avantage commercial non négligeable, surtout depuis que Liberty Media et la FIA ont imposé une certaine taille des numéros et des noms des pilotes afin de mieux les identifier.

"Les queues de requin devraient rester en 2018, confirme Andrew Green, le directeur technique de Force India, qui a précisément présenté une série d'ailettes sur l'appendice ici à Singapour (voir photo ci-dessus). Il reste à rédiger le règlement dans ce sens, tout en interdisant d'autres éléments apparus depuis, à l'image du T-wing (ce petit aileron supplémentaire monté sur le capot moteur, ndlr)."

"La FIA s'inquiète en effet de certaines dérives, comme ces gaz d'échappement orientés afin de mieux alimenter l'aileron arrière, poursuit l'ingénieur anglais. Il y a unanimité parmi les équipes pour arrêter ce développement et il s'agit maintenant d'intégrer cette volonté dans le règlement 2018 au moment où nous sommes en pleine phase de conception des voitures."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.