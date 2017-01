Comment se présente l'avenir pour Rosberg ?

Alors les préparatifs en vue de la saison 2017 accaparent déjà les professionnels de la F1, le Champion du monde en titre prend des vacances bien méritées.

Nico Rosberg coule des jours heureux sans savoir encore ce qu'il fera dans le futur.

Il laisse la porte ouverte à une poursuite de sa carrière de pilote dans d'autres catégories, mais ne semble pas pressé de décider quoi que ce soit.

"J'aime la course automobile et je serai impliqué à l'avenir d'une manière ou d'une autre, a-t-il déclaré sur CNN. Je suis un grand fan du sport et je pourrais encore courir dans d'autres disciplines, mais si je suis en manque j'ai toujours mon karting qui m'attend !"

"Ce sera étrange de vivre le premier Grand Prix depuis mon canapé en regardant la télé, avoue-t-il. Je serai très curieux d'observer les nouvelles monoplaces et de voir comment la hiérarchie aura évolué. On me verra encore dans le paddock de temps à autre puisque je serai ambassadeur pour Mercedes."

