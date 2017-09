Les quatre "stars de demain" en F1 selon Wolff

Toto Wolff a confirmé que Mercedes pourrait être intéressée par les services de Max Verstappen dans les années à venir en Formule 1. Mais le jeune et talentueux pilote néerlandais n’est pas la seule "star de demain" que le responsable de la compétition de Mercedes suit de près.

"Max est un des pilotes qu’il faut avoir à l’œil, comme Valtteri [Bottas], Daniel [Ricciardo] ou Esteban [Ocon]", a déclaré Wolff à Monza (remarquez qu’il ne mentionne pas Pascal Wehrlein, autre pilote de la filière Mercedes).

"Il fait partie de ce groupe de stars de demain, mais n’oublions pas non plus qu’il est sous contrat avec Red Bull et que notre souhait est de conserver Valtteri pour 2018."

"Valtteri a fait un travail vraiment bon cette année et nous ne pouvions pas espérer plus pour sa première saison dans l’équipe. Nous en sommes aux détails du contrat."

Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusque la fin 2019, mais son père Jos a plusieurs fois été aperçu en discussion avec Wolff, notamment le week-end dernier à Monza, lors du Grand Prix d’Italie. Pour négocier un pré-contrat ?

"Niki [Lauda] et moi étions dans un bureau quand nous avons vu débarquer nos amis néerlandais", s’est défendu Wolff.

"Jos et moi avons un ami commun qui est présent ce week-end à Monza et souhaitait me saluer. Rien de plus."

