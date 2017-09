Le moteur F1 Mercedes bat un nouveau record

Le V6 installé dans la Mercedes W08 a atteint un taux d’efficacité énergétique de 50 % sur les bancs moteur de l’usine de Brixworth, en Angleterre.

Lorsque le règlement technique de la F1 a imposé les V6 turbo hybrides en 2014, le moteur Mercedes possédait un taux de conversion énergétique de 44 % selon le constructeur. Une valeur nettement supérieure à celle des V8 aspirés, dont l’efficacité thermique tournait autour de 29 %.

“Trois ans et demi après avoir fait ses débuts, le groupe propulseur Mercedes-AMG F1 a atteint un taux de conversion de plus de 50 % lors de tests menés sur le banc d’essai à Brixworth”, peut-on lire sur le site officiel de l’écurie.

“En d'autres termes, il produit maintenant plus de puissance que d'énergie résiduelle, ce qui constitue une étape remarquable pour tout moteur hybride, et plus encore pour un moteur de course. Par rapport au niveau de 2014, la puissance développée est supérieure de 109 chevaux tout en utilisant la même quantité de carburant.”

En théorie, le potentiel énergétique d’un V6 turbo de 1,6 litre de cylindrée disposant de 100 kg d’essence tourne autour de 1240 kWh. L’énergie mécanique développée par le moteur à combustion représente 50 % de cette énergie potentielle.

Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que le moteur thermique est équipé d’un MGU-H, qui récupère l’énergie résiduelle produite par l’expansion des gaz d’échappement entraînant la turbine. L’efficacité globale du V6 hybride étoilé dépasse donc le seuil des 50 %. Une prouesse.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.