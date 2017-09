Prost : "Eviter avec McLaren tout ce qu’on a vécu avec Red Bull"

Alain Prost, le consultant de Renault Sport F1, a commenté au micro de Canal+ la nouvelle association avec McLaren, qui débutera la saison prochaine.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 espère que la collaboration entre Renault et McLaren sera "plus constructive" que celle actuelle avec Red Bull, qui devrait s’achever à la fin de l’année 2018.

"A la base, ce n’était pas notre décision, c’est McLaren qui est venue vers nous, indique Prost. Dans la stratégie que nous avons pour les années qui viennent, il y a eu beaucoup de négociations. Je suis heureux que Renault ait fait ce choix."

"Cette équipe représente ce qu’il y a de plus beau dans la Formule 1. Ils ont eu de très grands pilotes, pas toujours par la taille", plaisante le Professeur, qui a remporté trois de ses quatre titres avec McLaren.

"En dehors de Ferrari, c’est vrai que c’est une marque incroyable, et c’est important pour Renault de s’associer avec une marque prestigieuse. C’est vrai que mon histoire avec McLaren peut aider en termes de relations, mais c’est la technique qui compte."

"On voudra éviter tout ce qu’on a vécu par le passé avec Red Bull avec des critiques difficiles à accepter pour un constructeur. On espère des relations apaisées et constructives avec McLaren, aussi bien sur le plan technique que sur le plan marketing."

