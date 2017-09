Photos : Milan fait la fête à la F1 !

La journée de jeudi a été mise à profit par le nouveau détenteur des droits commerciaux de la F1 Liberty Media pour assurer la promotion du Grand Prix d'Italie au cœur de la ville de Milan, éloignée d'une vingtaine de kilomètres à peine de l'Autodromo de Monza.

Une parade des pilotes a été organisée sur la prestigieuse Piazzia del Duomo, en plein centre ville, avec des anciennes voitures de course italiennes ayant brillé à Monza ou sur les routes des Mille Miglia. Les pilotes Ferrari étaient particulièrement entourés par la foule des tifosi, y compris le réserviste de la Scuderia Antonio Giovinazzi, le seul Italien actuellement impliqué en F1.

Les patrons de la FOM Chase Carey et Ross Brawn étaient de la partie, accueillis à bras ouverts par Angelo Sticchi Damiani, le président de l'ACI (Automobile Club d'Italie), et par les autorités de la ville. Après la spectaculaire opération "F1 Live" à Londres à la veille du British Grand Prix de Silverstone, où les actuelles monoplaces étaient même en action, c'est la deuxième fois que Liberty Media investit les rues de la grande ville la plus proche à la veille d'un Grand Prix, des événements promotionnels qui devraient se multiplier à l'avenir.

Cliquez sur les images ci-dessous pour afficher les photos en grand format et les faire défiler sur votre navigateur ou smartphone.