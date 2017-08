Le programme TV du Grand Prix d'Italie

Après le Grand Prix de Belgique remporté par Lewis Hamilton, la F1 prend à présent la direction de l'Italie, sur le circuit du Monza, pour ce qui sera déjà le dernier Grand Prix européen de la saison.

Retrouvez ci-dessous le programme TV complet des diffusions et rediffusions du Grand Prix d'Italie, avec les horaires pour la France (Canal+ et Canal+ Sport) et la Belgique (La Deux).

Vendredi 1er septembre :

"On Board, au cœur de la F1" (rediffusion) à 07h30 (Canal+ Sport).

Essais libres 1 à 09h50 (Canal+ Sport).

"On Board, au cœur de la F1" (rediffusion) à 13h15 (Canal+ Sport).

Essais libres 2 à 13h45 (Canal+ Sport).

Samedi 2 septembre :

Essais libres 3 à 10h50 (Canal+ Sport).

Qualifications à 13h45 (Canal+ Sport).

Qualifications à 13h55 (La Deux, Belgique).

Formule 2, course 1 (en différé) à 17h50 (Canal+ Sport).

Dimanche 3 septembre :

GP3 Series, course 2 à 09h00 (Canal+ Sport).

Formule 2, course 2 à 10h05 (Canal+ Sport).

"La Grille" à 13h00 (Canal+).

"Warm Up" à 13h30 (La Deux, Belgique).

Course à 13h55 (Canal+ / La Deux, Belgique).

"Formula One, le magazine de la F1" à 15h35 (Canal+).

Lundi 4 septembre :

Course (rediffusion) à 12h10 (Canal+ Sport).

"Formula One, le magazine de la F1" (rediffusion) à 13h50 (Canal+ Sport).

Mardi 5 septembre :

"Formula One, le magazine de la F1" (rediffusion) à 07h15 (Canal+ Sport).

Mercredi 6 septembre :

"On Board, au cœur de la F1" à 19h00 (Canal+ Sport).

