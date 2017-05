Le programme TV du Grand Prix de Monaco

Les pilotes de Formule 1 se retrouvent sur le circuit monégasque pour le 75ème Grand Prix de Monaco ce week-end. Un évènement à suivre en direct sur Canal+ et sur C8 !

Canal+ fera vivre une journée exceptionnelle à ses abonnés dimanche de 9h30 à 21h30 avec, dès 9h45 la Porsche Supercup suivie de la Formule Renault et de la parade des pilotes sur Canal+ Sport. Puis sur Canal+ et C8 "La Grille" ainsi que le Grand Prix sont à suivre en direct.

L’équipe F1 de Canal se mobilise pour cette journée. L'émission "Formule One" sera présentée par Margot Laffite en direct depuis le port de Monaco avec Alain Prost et Jean Alesi dès 17h10.

Au total 12 heures de direct sont à vivre sur les antennes du groupe Canal.

Par ailleurs, la 101ème édition des 500 Miles d’Indianapolis sera à suivre dès 18 heures sur Canal+ Décalé avec un favori, le Français Simon Pagenaud, et la première participation du double champion du monde de F1 Fernando Alonso.

Jeudi 25 mai :

Essais libres 1 à 09h50 (Canal+ Sport).

Essais libres 2 à 13h50 (Canal+ Sport).

Samedi 27 mai :

Essais libres 3 à 10h40 (Canal+ Sport).

Qualifications à 13h45 (Canal+ Sport).

Qualifications à 13h55 (La Deux, Belgique).

GP2 Series, course 1 à 15h55 (Canal+ Sport).

Dimanche 28 mai :

Porsche Supercup à 09h45 (Canal+ Sport).

Formule Renault à 11h10 (Canal+ Sport).

Qualifications (rediffusion) à 11h15 (C8).

Parade des pilotes à 12h30 (Canal+ Sport).

"La Grille" à 13h10 (Canal+ / C8).

"Warm Up" à 13h30 (La Deux, Belgique).

Course à 14h00 (Canal+ / C8 / La Deux, Belgique).

"Formula One, le magazine de la F1" à 17h10 (Canal+).

500 Miles d'Indianapolis à 18h00 (Canal+ Décalé).

Lundi 29 mai :

Course (rediffusion) à 16h25 (Canal+ Sport).

"Formula One, le magazine de la F1" (rediffusion) à 18h10 (Canal+ Sport).

Mercredi 31 mai :

"On Board, au cœur de la F1" à 18h20 (Canal+ Sport).

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.