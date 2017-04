Premier podium pour Schumi Jr

Le championnat d'Europe FIA de Formule 3 s'est poursuivi à Monza ce week-end en lever de rideau du WTCC (World Touring Car Championship).

Après la victoire du rookie britannique Lando Norris (Carlin), protégé de McLaren, dans la première course hier, la deuxième manche a été enlevée ce midi par le Suédois Joel Eriksson (MotoPark) devant Norris et le jeune Mick Schumacher (Prema).

C'est le premier podium de Schumi Jr en Formule 3.

"Obtenir ce premier podium dès mon deuxième meeting en F3 est un sentiment agréable, a dit Mick. Surtout parce qu'il s'agit de la course à domicile pour mon équipe italienne Prema Powerteam. Je ne m'y attendais pas, mais en me qualifiant au troisième rang je m'élançais en bonne position."

"Au début, j'ai pu rester avec le leader, mais après quelques tours j'ai commis une erreur et perdu le contact, raconte-t-il. Ensuite Norris m'a passé et j'espérais qu'il se batte avec Eriksson pour la tête afin de pouvoir en profiter, mais ce n'a pas été le cas. Je suis cependant très satisfait de mon début de saison car j'apprends encore à chaque course."

