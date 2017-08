Porsche place ses pions

Si la F1 reprend de plus belle ce week-end à Spa, le championnat FIA de Formula E s'est achevé fin juillet à Montréal avec le titre des pilotes décroché par le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), celui des équipes étant obtenu pour la troisième fois consécutive par l'écurie française Renault-e.dams. La saison 4 de la compétition électrique commencera en décembre prochain à Hong Kong.

L'annonce de l'arrivée massive des grands constructeurs en Formula E, dont les "big four" germaniques (outre Audi et BMW déjà engagés, Mercedes et Porsche se lanceront lors de la saison 6), a provoqué un véritable séisme sur la scène internationale du sport automobile, avec des conséquences fâcheuses pour le WEC (déserté par Porsche) et le DTM (abandonné par Mercedes).

Les deux marques allemandes disposeront de leur propre écurie de FE en 2019/2020 mais, en attendant, elles développent des partenariats avec des équipes existantes afin de former leurs pilotes et leurs techniciens. Ainsi, Maro Engel, pilote Mercedes en DTM, court pour le team monégasque Venturi et une collaboration avec le spécialiste des transmissions ZF annonce aussi une intense préparation en coulisses.

Quant à Porsche, l'écurie américaine Dragon Racing, dont l'association avec le nouveau constructeur californien de véhicules électriques Faraday Future n'a pas porté ses fruits cette saison, elle vient de placer son pilote Neel Jani aux côtes de Jérôme D'Ambrosio dès le prochain championnat. Le Suisse, vainqueur des 24 Heures du Mans et champion WEC en 2016 sur la Porsche 919 Hybrid (aux côtés de ses équipiers Romain Dumas et Marc Lieb), retrouve ainsi la monoplace après un début de carrière remarqué en A1 GP notamment. L'ancien protégé de Red Bull se positionne ainsi en poisson-pilote de Porsche en Formula E.

