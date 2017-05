Buemi bat Vergne d'un souffle à Paris

La séance de super pole de l'ePrix de Paris a vu une lutte intense pour le meilleur chrono entre Sébastien Buemi (Renault-e.dams) et Jean-Eric Vergne (Techeetah), finalement séparés par 6 millièmes de seconde !

Le pilote suisse est le premier pilote à signer deux pole positions cette saison après six manches.

L'ePrix de Paris est à suivre en direct dès 15h30 sur Canal + Sport en France et Club RTL en Belgique.

Derrière Seb et JEV, on pointe José Maria Lopez (DS Virgin Racing) et Oliver Turvey (NextEV) en deuxième ligne, mais le Britannique reculera de 10 places sur la grille pour changement de moteur. Esteban Gutiérrez (Techeetah) s'est hissé pour la première fois en Super Pole en battant les deux pilotes Mahindra, Nick Heidfeld et Felix Rosenqvist, ainsi que Robin Frijns (Andretti).

Nicolas Prost (Renault-e.dams) n'a pu réaliser que le dixième temps des qualifications à domicile. Le Belge Jérôme D'Ambrosio (Dragon) s'élancera en treizième position, le rookie français Tom Dillmann (Venturi) au quinzième rang devant son équipier, le vétéran Stéphane Sarrazin, relégué en fond de grille.

