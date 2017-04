Un point très satisfaisant pour Sainz

Carlos Sainz Jr est parvenu à marquer le point de la dixième place pour le compte de Toro Rosso à l’issue du Grand Prix de Russie.

L’Espagnol pouvait se satisfaire de sa prestation sachant que le tracé de Sotchi n’est pas favorable aux monoplaces de Faenza.

Daniil Kvyat n’est en revanche pas parvenu à briller sur ses terres, le Russe devant se contenter d’une modeste douzième place.

"Nous savions que nous ne serions pas à notre avantage en Russie, admet Sainz. Nous n’avons jamais été à notre aise sur ce circuit. Les Force India et les Williams nous prennent beaucoup dans les lignes droites. Malgré ma pénalité, marquer un point est très satisfaisant."

"Nous savions que cela allait être compliqué de remonter, souligne le Madrilène. Après le départ, j’ai perdu au moins 10 secondes derrière Magnussen. Et les autres étaient déjà trop loin quand j’ai enfin su le passer. Maintenant, cap sur Barcelone où j’espère que le public nous aidera, Fernando et moi, à être plus rapides là-bas."

"Ma douzième place a été déterminé par mon arrêt, qui a été effectué trop tôt, enchaîne Kvyat. J’ai été bloqué par Magnussen et sans cela, j’aurais pu finir derrière Carlos aujourd’hui. La voiture était performante et nous devons comprendre pourquoi afin de préparer au mieux le prochain Grand Prix."

