Le point sur l’utilisation des moteurs

La FIA a publié ce jeudi après-midi au Circuit de Catalunya la liste actualisée des composants moteur utilisés par les vingt pilotes de Formule 1 depuis l’ouverture du championnat en mars dernier.

Les pilotes ne peuvent utiliser qu’un maximum de quatre groupes propulseurs différents cette saison, et non plus cinq comme l'an dernier, puisque le calendrier F1 2017 compte moins de 21 épreuves.

Chaque groupe propulseur se compose de six éléments : le moteur à combustion interne (ICE), le turbocompresseur (TC), le MGU-H, le MGU-K, les batteries (ES) et le boîtier électronique de contrôle (EC).

Lorsqu’un pilote a recours à un cinquième exemplaire de l’un de ces six éléments pour la première fois, il écope automatiquement d’une pénalité de grille de dix places, ensuite d’un recul de cinq positions pour chaque élément neuf restant du cinquième exemplaire, et ainsi de suite pour le sixième exemplaire, le septième, etc.

Pour le moment, seul Stoffel Vandoorne a déjà dû recourir à un cinquième turbo ainsi qu’à un cinquième MGU-H, ce qui lui a valu une pénalité de grille de 15 places à Sotchi.